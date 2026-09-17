أيرلندا تقاطع "يوروفيجن" 2027 احتجاجاً على مشاركة "إسرائيل"

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية RTÉ أن أيرلندا لن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن 2027»، كما لن تبث المسابقة، وذلك للعام الثاني على التوالي، احتجاجاً على استمرار مشاركة "إسرائيل".

وقالت الهيئة إن موقفها يأتي في ظل استمرار الخسائر في صفوف المدنيين والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، إضافة إلى مخاوفها بشأن القيود المفروضة على وصول الصحفيين الدوليين المستقلين إلى القطاع.

وكانت أيرلندا قد قاطعت نسخة عام 2026 للسبب ذاته، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، في أعقاب قرار السماح لإسرائيل بالمشاركة في المسابقة.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة بورغاس البلغارية نسخة «يوروفيجن 2027» في مايو/أيار المقبل، فيما أعرب مدير المسابقة، مارتن غرين، عن أسفه لقرار RTÉ، مؤكداً احترام حق الهيئة في اتخاذ قرارها.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات