فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أيرلندا تقاطع "يوروفيجن" 2027 احتجاجاً على مشاركة "إسرائيل"

رغم شح الإمكانات.. طواقم غزة تنجح في استئناف زراعة القوقعة السمعية

البرلمان العربي يرحب بدعوة أممية لتوثيق جرائم الاحتلال في غزة ومحاسبة مرتكبيها

بلدية غزة تسوي شوارع متضررة استعداداً لموسم الأمطار

كتلة الصحفي تدين اعتقال الصحفي علاء الريماوي

195 مستوطناً يقتحمون الأقصى وسط تحذيرات من تصاعد الانتهاكات

واشنطن تمنع عباس من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

شهيد متأثرًا بجراحه و4 إصابات بقصف ورصاص الاحتلال في غزة

نادي الأسير: 92 شهيدًا من الأسرى منذ بدء الحرب على غزة

دراسة: القراءة للمتعة ترتبط بتحسن الذاكرة والانتباه

أيرلندا تقاطع "يوروفيجن" 2027 احتجاجاً على مشاركة "إسرائيل"

17 سبتمبر 2026 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
...
أيرلندا تقاطع "يوروفيجن" 2027 احتجاجاً على مشاركة "إسرائيل"

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية RTÉ أن أيرلندا لن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن 2027»، كما لن تبث المسابقة، وذلك للعام الثاني على التوالي، احتجاجاً على استمرار مشاركة "إسرائيل".

وقالت الهيئة إن موقفها يأتي في ظل استمرار الخسائر في صفوف المدنيين والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، إضافة إلى مخاوفها بشأن القيود المفروضة على وصول الصحفيين الدوليين المستقلين إلى القطاع.

وكانت أيرلندا قد قاطعت نسخة عام 2026 للسبب ذاته، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية، في أعقاب قرار السماح لإسرائيل بالمشاركة في المسابقة.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة بورغاس البلغارية نسخة «يوروفيجن 2027» في مايو/أيار المقبل، فيما أعرب مدير المسابقة، مارتن غرين، عن أسفه لقرار RTÉ، مؤكداً احترام حق الهيئة في اتخاذ قرارها.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
#مقاطعة #أيرلندا #يوروفيجن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة