جماهير غفيرة تشييع قائد لواء رفح أبو عبيد

شيّعت جماهير غفيرة، اليوم الأربعاء، جثمان نائل عطية محمد أبو عبيد، المعروف بـ«أبو عطية»، قائد لواء رفح في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بعد مقتله مساء الثلاثاء جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفته في منطقة مواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

ونعت كتائب القسام أبو عبيد في بيان عسكري، وقالت إنه كان عضواً في المجلس العسكري العام للكتائب، والتحق بصفوفها عام 1993، وتولى عدداً من المواقع القيادية في لواء رفح على مدار سنوات.

وبحسب بيان الكتائب، شارك أبو عبيد في عدد من العمليات العسكرية، وتولى قيادة كتيبة يبنا عام 2002، قبل أن يتدرج في مواقع قيادية داخل لواء رفح، من بينها قيادة التخصصات العسكرية عام 2014، ثم دائرة العمليات عام 2016.

وأضافت الكتائب أن أبو عبيد كان من القادة المشاركين في التخطيط والإشراف على العمليات العسكرية التي نفذها لواء رفح خلال الحرب، وتولى قيادة اللواء خلفاً للقائد محمد شبانة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت مسؤوليتها عن الغارة التي استهدفت أبو عبيد، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية استهدفت قائد لواء رفح في كتائب القسام، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» أن العملية استهدفت قيادياً بارزاً في حركة حماس.

ويأتي اغتيال أبو عبيد في ظل استمرار استهداف القيادات الميدانية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في وقت شهدت فيه الأيام الأخيرة عمليات إسرائيلية استهدفت قيادات في كتائب القسام وسرايا القدس في مناطق مختلفة من القطاع.

ويعد أبو عبيد من أبرز القادة الذين تولوا قيادة لواء رفح في كتائب القسام، وفق ما أعلنته الكتائب، فيما يأتي مقتله ضمن سلسلة عمليات استهداف للقيادات العسكرية للفصائل الفلسطينية خلال الحرب على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات