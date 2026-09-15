شهيدان وإصابات بغارات إسرائيلية متواصلة على غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، في وقت تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ أكتوبر/ تشرين أول 2025.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد المواطن أحمد البطش، وإصابة آخرون، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، جراء استهداف طائرات الاحتلال سيارة قرب سوبر ماركت الباشا في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

كما استشهد المواطن يوسف سعد الدين الزعيم وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب دوار الـ17 جنوب غربي مدينة غزة.

وفي شمالي القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي جباليا، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في محيط مخيم جباليا وبيت لاهيا.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شمال مخيم البريج.

أما جنوبي القطاع، فأطلقت آليات الاحتلال النار شرق بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف جنوبي المدينة.

وأمس الإثنين استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في 20 في سلسلة غارات وعمليات إطلاق نار إسرائيلية في قطاع غزة، في خرق لاتفاقية وقف إطلاق النار الهشة في قطاع غزة؛ والتي وُقّعت يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 ونصّت على إنهاء الحرب العدوانية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023.

وترتكب "إسرائيل" خروقات وقف إطلاق النار، خلافًا لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 31 يوليو/ تموز 2026 حول التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق" الخاصة بقطاع غزة.



المصدر / فلسطين أون لاين