هآرتس: نتنياهو يقود "إسرائيل" إلى حرب بلا نهاية

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الجمعة، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يقود "إسرائيل" نحو حرب مفتوحة بلا نهاية، في ظل بقاء جميع الجبهات مفتوحة وتصاعد حالة الاضطراب فيها.

وأضافت الصحيفة أن المشهد الأمني والعسكري الذي تواجهه "إسرائيل" بات أكثر تعقيدًا واضطرابًا من أي وقت مضى، مع تعدد الجبهات واستمرار التوترات دون مؤشرات واضحة على نهايتها.

وأشارت إلى أن استمرار هذا النهج يضع "إسرائيل" أمام واقع من الحروب المتواصلة، في وقت تتسع فيه التحديات على أكثر من جبهة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حكومة نتنياهو في سياساتها العسكرية، بالتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية وتعدد ساحات المواجهة التي تواجهها "إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين