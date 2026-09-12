"إذا لم تستطع أن تقول: إبادة جماعية".. كتاب يفضح لغة الغرب تجاه غزة

طرح الشاعر والكاتب الأميركي من أصل فلسطيني يحيى لبابيدي، في كتابه الجديد "إذا لم تستطع أن تقول: إبادة جماعية"، قضية استخدام اللغة في وصف ما يجري في قطاع غزة، منتقداً التعبيرات التي تضعف توصيف الجرائم أو تفصل القارئ عن واقعها الإنساني.

ويضم الكتاب 47 مقالاً كتبها لبابيدي بين عامي 2023 و2026، تتناول السيرة الشخصية والتأمل الأدبي والنقد الثقافي، ويرى خلالها أن اختيار الكلمات لوصف العنف يؤثر في طريقة فهم الأحداث، وأن استبدال توصيفات واضحة مثل "الإبادة الجماعية" بعبارات من قبيل "النزاع" أو "الحادث المأساوي" قد يسهم في طمس حقيقة ما يجري.

وينتقد لبابيدي كذلك الخطاب الإعلامي والسياسي الغربي، مشيراً إلى ما يراه ازدواجية في التعامل مع الروايتين الفلسطينية والإسرائيلية، إذ تُقدَّم التصريحات الإسرائيلية في بعض وسائل الإعلام بوصفها حقائق، بينما تخضع الروايات الفلسطينية لتدقيق أكبر.

ويستحضر الكاتب في مؤلفه أعمال وأفكار عدد من الأدباء والمفكرين المرتبطين بفلسطين والمنفى والاستعمار، بينهم محمود درويش وطه محمد علي وإدوارد سعيد، إلى جانب كتاب برزت أعمالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويؤكد الكتاب أن تسمية الإبادة بوضوح تمثل موقفاً أخلاقياً، وأن الكتابة يمكن أن تشكل وسيلة لمقاومة محو التجربة الفلسطينية، بعيداً عن اختزالها في الأرقام والإحصاءات.

ويأتي المؤلف امتداداً لمشروع لبابيدي الأدبي، الذي أصدر 16 كتاباً في الشعر والمقالات والحوارات، من بينها "صرخة فلسطين" الصادر عام 2024، والذي تناول فيه غزة في ظل الإبادة المستمرة.

المصدر / العربي الجديد