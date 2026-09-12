رغم الحرب.. مشروع تعليمي من غزة يحصد المركز الثاني عربيًا

حصد مشروع "حقيبة غزة الذكية"، التابع لمدرسة كفر قاسم الثانوية في مديرية التربية والتعليم غرب غزة، المركز الثاني في مسابقة "لنبتكر" لريادة الأعمال والابتكار على مستوى الوطن العربي لعام 2026، التي أُقيمت في الأردن.

وجاء المشروع استجابةً للتحديات التي فرضتها الظروف التعليمية الصعبة في قطاع غزة، وفي مقدمتها أزمات الكهرباء والإنترنت، إذ تقوم فكرته على توفير حقيبة تعليمية مبتكرة تتيح للطلبة والمعلمين مواصلة العملية التعليمية بمرونة واستقلالية، خصوصًا خلال حالات الطوارئ.

وتضم الحقيبة أدوات تعليمية أساسية، من أقلام ودفاتر، إلى جانب مكونات إلكترونية تشمل جهازًا لوحيًا أو هاتفًا محمولًا يحتوي على منصات وتطبيقات تعليمية متنوعة، فيما صُممت بصورة خفيفة ومتينة ومتعددة الاستخدامات لتناسب احتياجات الطلبة والمعلمين.

وتعتمد الحقيبة على مجموعة من التقنيات الحديثة، بينها المختبرات الافتراضية والتجارب البديلة، وتقنيات الواقع المعزز، وأدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعليم المدمج والحضوري والرقمي.

كما تشمل محتوياتها دليلًا للمعلم في حالات الطوارئ، وخطط دروس جاهزة، وتطبيقات تعليمية، وأدوات للواقع المعزز، ودروسًا رقمية تفاعلية، وأدوات للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أنشطة وملفات عمل ومواد إثرائية ومقاطع فيديو.

وتعود فكرة المشروع إلى مديرة المدرسة أ. ياسمين الطرشاوي، التي أشرفت على المشروع، بمشاركة أ. نسمة بركات في المتابعة، إلى جانب الطالبات ليان إسماعيل، وتالا نواس، وإلهام قنيطة، ورهف أبو حطب، وجنى أبو ريالة.

ويعكس هذا الإنجاز قدرة الطلبة والكوادر التعليمية في قطاع غزة على ابتكار حلول تعليمية تتلاءم مع ظروف الطوارئ، والوصول إلى منصات ومسابقات عربية، رغم تداعيات الحرب والنزوح والتحديات التي تعصف بالعملية التعليمية في القطاع.





المصدر / فلسطين أون لاين