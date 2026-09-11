علي أبو حسنين وخليل أبو شمالة إلى نهائي بطولة الوفاء لكرة السلة

تأهل فريقا المرحومين علي أبو حسنين وخليل أبو شمالة إلى المباراة النهائية لبطولة الوفاء لكرة السلة 3×3، المقامة على أرض نادي خدمات المغازي، وذلك عقب نجاحهما في حسم مواجهتي الدور نصف النهائي، وسط أجواء تنافسية مميزة وحضور لافت من أسرة كرة السلة الفلسطينية.

وحجز فريق المرحوم علي أبو حسنين بطاقة التأهل الأولى إلى النهائي، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على فريق المرحوم جمال البحيصي بنتيجة 22-9، في لقاء فرض خلاله أفضليته منذ البداية، وقدم لاعبوه أداءً قويًا مكّنهم من حسم المواجهة بفارق كبير.

وفي نصف النهائي الثاني، تمكن فريق المرحوم خليل أبو شمالة من عبور فريق المرحوم سمير دخان بنتيجة 15-12، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة، وشهدت تقاربًا في المستوى والنتيجة، قبل أن ينجح فريق أبو شمالة في حسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

وتحمل البطولة قيمة رياضية وإنسانية خاصة، كونها تأتي تحت شعار الوفاء لنجوم كرة السلة الذين تركوا بصمتهم في مسيرة اللعبة الفلسطينية، كما تشكل إحدى محطات عودة النشاط الرياضي في قطاع غزة بعد توقف دام قرابة ثلاث سنوات، في ظل تداعيات الحرب وما خلفته من أضرار واسعة طالت الملاعب والصالات والمنشآت الرياضية.

وتسعى مثل هذه البطولات إلى إعادة الروح للمشهد الرياضي في غزة، ومنح اللاعبين فرصة لاستعادة أجواء المنافسة، إلى جانب تخليد أسماء الرياضيين الذين قدموا الكثير لكرة السلة الفلسطينية وتركوا إرثًا رياضيًا وإنسانيًا لدى زملائهم ومحبي اللعبة.

وأدار مباريات البطولة تحكيميًا كل من الحكم الدولي سائد حميد، ومؤمن الجربة، وأحمد شحادة، وموسى غنام، وقدموا أداءً تحكيميًا ساهم في خروج المباريات بصورة جيدة.

وتتجه أنظار عشاق كرة السلة إلى المباراة النهائية المرتقبة بين فريقي علي أبو حسنين وخليل أبو شمالة، في مواجهة ينتظر أن تحمل مزيدًا من الإثارة والندية، في ظل المستوى المميز الذي قدمه الفريقان خلال مشوارهما في البطولة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية غدا، عند الساعة الخامسة مساءً على أرض نادي خدمات المغازي، لتكون مسك ختام بطولة حملت اسم «الوفاء» لأهل الوفاء، وجمعت بين المنافسة الرياضية واستحضار أسماء جيل من نجوم كرة السلة الذين تركوا بصمة راسخة في تاريخ اللعبة الفلسطينية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: