الاحتلال يصعد في غزة.. قصف ونسف منازل وتقدم للآليات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قصفها المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات نسف لمنازل المواطنين وتقدم محدود لآلياتها العسكرية شرقي دير البلح..

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مدينة غزة وشمال بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، بالتزامن مع تحليق طائرات مروحية في أجواء المنطقة.

وفي جنوب شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع، تقدمت آليات الاحتلال بشكل محدود في محيط منطقتي أبو العجين ووادي السلقا، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شرعت بالتزامن مع ذلك في عمليات نسف لما تبقى من منازل المواطنين في المنطقة.

وفي مدينة دير البلح، سقطت قذيفة داخل منزل يعود لعائلة عبد الجواد قرب مدخل شارع أبو حسني، شرقي المدينة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

كما شهد محيط منطقة أبو العجين إطلاق نار كثيفًا، بالتزامن مع تحليق منخفض لطائرات الاستطلاع في أجواء دير البلح.

وفي جنوب غربي مدينة غزة، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه عرض البحر.

وأمس الخميس، استشهد 9 فلسطينيين بينهم طفلتان و4 من عائلة واحدة، في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الأربعاء عن استشهاد 1,359 فلسطينيًا وإصابة 4,571 آخرين، في ظل استمرار الغارات وإطلاق النار رغم سريان الاتفاق.

ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، بدعم أميركي، عن أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف جريح فلسطيني، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين