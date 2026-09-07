استشهاد شاب وإصابة آخريْن خلال هجوم للمستوطنين شرق قلقيلية

استشهد شاب وأُصيب شخصان آخران، بينهما فتى، جروح أحدهما خطيرة، في وقت متأخر من مساء الأحد، خلال هجوم للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرية حجة، شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الشهيد هو الشاب عمر محمد طوباسي (20 عاما)، وقد استشهد متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين في الرأس، خلال الهجوم على القرية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن اثنين من الأهالي أصيبا بالرصاص الحي، أحدهما برأسه، والآخر في صدره، خلال هجوم المستوطنين على القرية.

وأكّدت أن حالتهما خطيرة جدا، فيما أصيب فتى (17 عاما) بالرصاص الحي بالفخذ. وقد نقل المصابون على إثرها إلى المستشفى، فيما أقرّت الطواقم الطبية استشهاد أحد المصابين، وهو شاب، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

وأكدت زارة الصحة الفلسطينية "استشهاد شاب برصاص مستوطنين في قرية حجة قضاء قلقيلية شمالي الضفة الغربية".

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين بحقّ الأهالي وأراضيهم وممتلكاتهم.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون ألفين و30 اعتداء خلال آب/ أغسطس الماضي، منها ألف و402 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال و628 اعتداء نفذها المستوطنون.

وقد تركزت الاعتداءات في نابلس، ورام الله والبيرة، والخليل، وبيت لحم، وجنين، والقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين