قصف وإطلاق نار إسرائيلي مكثف يستهدف مناطق عدة بغزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأحد، استهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة بالقصف المدفعي والغارات الجوية وإطلاق النار المكثف، في خرق لاتفاق وقف النار الموقع في 10 أكتوير/ شرين الثاني 2025، في مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة أمريكية وعربية.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال العسكرية أطلقت النار بكثافة عدة مرات باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة، منذ ساعات الفجر الأولى.

وفي شمال شرقي المدينة، دمّرت طائرات الاحتلال الحربية، فجر الأحد، مبنى مجمع الصخرة التجاري الواقع على شارع صلاح الدين في حي التفاح.

وجددت مدفعية الاحتلال قصف محيط مفترق السنافور في حي التفاح، بالتزامن مع شن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة واحدة على الأقل استهدفت المناطق الشرقية لمدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرقي المدينة، فيما أطلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" النار داخل الحي.

وفي جنوبي القطاع، أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بكثافة تجاه المناطق الشمالية من مدينة رفح، خلال ساعات الفجر الأولى.

وفي وسط قطاع غزة، شهدت منطقة أبو العجين جنوب شرقي مدينة دير البلح، صباح اليوم، إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال الإسرائيلي.

وبلغ عدد الشهداء والمصابين منذ وقف سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 1,344 شهيدًا و4,464، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة، فيما ارتفع العدد الإجمالي التراكمي لشهداء العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,651 شهيداً و174,575 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين