الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية وتفتيش للمنازل، فيما أغلقت مدخل بلدة المغير شمال شرق رام الله.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن يزن نائل عطا اشتيه، عقب اقتحام بلدة سالم شرقي المدينة، ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عسكر القديم والجديد شرقي نابلس، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وحولت بعضها إلى ثكنات عسكرية، بالتزامن مع إخضاع عدد من المواطنين لتحقيقات ميدانية.

وفي محافظة رام الله والبيرة، أغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، المدخل الرئيسي لبلدة المغير شمال شرق رام الله، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل بعدد من آلياتها العسكرية، فيما تواجد مستوطنون في منطقتي سهل الرفيد وشعب اللوز شرقي البلدة، ونفذوا أعمالًا استفزازية في أراضي المواطنين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، قرية كفر مالك شرقي رام الله، وداهمت عشرات المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وخربتها.

كما احتجزت قوات الاحتلال أحد الشبان واستولت على هاتفه، فيما اعتدت بالضرب على شاب آخر.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عصام زيدان من بلدة دير الغصون شمالي المدينة، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا شرقي طولكرم، وجابت شوارعها وأحياءها، وتمركزت في شارع مبنى البلدية والمركز الصحي وشارع المدارس، إضافة إلى منطقتي المقبرة والدوة.

وأطلقت قوات الاحتلال عددًا من طائرات التصوير في أجواء المنطقة، بالتزامن مع انتشار قوات راجلة في عدد من أحياء البلدة، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية اكتابا شرقي مدينة طولكرم، وتمركزت في منطقة عزبة أبو ياسين، وداهمت منزل المواطن ربيع جابر وأجرت عمليات تفتيش واسعة فيه، دون تسجيل اعتقالات.

وداهمت كذلك منزلًا لعائلة زبيدي في المنطقة الواقعة بين ضاحية ذنابة وبلدة كفر اللبد شرقي طولكرم، ومنزل المواطن نهاد أبو حيش في حي الرشيد بضاحية ذنابة، وفتشتهما وأخضعت سكانهما للاستجواب.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم وضواحيها وبلداتها وقراها لليوم الـ586 على التوالي، وسط حصار وإغلاق كامل ومستمر لمخيمي طولكرم ونور شمس.

المصدر / فلسطين أون لاين