استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب باب العمود في القدس

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الجمعة، برصاص الشرطة الإسرائيلية قرب باب العمود في القدس، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وبحسب ادعاء شرطة الاحتلال، فقد أطلق أفرادها النار على الشاب عقب الاشتباه بمحاولته طعن أحد أفرادها، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة واستشهاده في المكان.

ولم تتضح، حتى الآن، تفاصيل إضافية حول هوية الفلسطيني وملابسات إطلاق النار.

و شهدت منطقة باب العمود ومحيط البلدة القديمة من القدس انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال، التي فرضت طوقا عسكريا وشددت إجراءاتها، ما أعاق وصول المواطنين إلى المنطقة لأداء صلاة الفجر.

المصدر / فلسطين أون لاين