فيروس غرب النيل يتمدد في أوروبا والولايات المتحدة.. والبعوض في دائرة الخطر

لم تعد الفيروسات التي ينقلها البعوض خطرًا يقتصر على المناطق الاستوائية والجنوب العالمي، إذ يتوسع انتشارها في مناطق جديدة من أوروبا والولايات المتحدة، فيما استقر فيروس غرب النيل في ألمانيا منذ سنوات.

وتعمل عالمة الأحياء ساندرا يونغلين، المتخصصة في الفيروسات المنقولة بالحشرات في معهد علم الفيروسات التابع لمستشفى «شاريتيه» في برلين، على دراسة هذه الفيروسات التي باتت تصل إلى مناطق كانت بعيدة عن نطاق انتشارها التقليدي.

وتنقل أنواع عدة من البعوض فيروسات تسبب أمراضًا بينها حمى الضنك والحمى الصفراء وزيكا. ووفق منظمة الصحة العالمية، سجلت حمى الضنك في عام 2023 مستوى قياسيًا عالميًا، مع إصابة نحو 6.5 ملايين شخص.

وتصف يونغلين البعوض بأنه «أكثر الحيوانات فتكًا في العالم»، إذ تتسبب الأمراض التي ينقلها سنويًا في وفاة نحو 725 ألف شخص.

وفي ألمانيا، استقر فيروس غرب النيل، أحد الفيروسات المنقولة بالبعوض، وواصل انتشاره، خصوصًا في المناطق الشرقية من البلاد، ما جعل الباحثين يدرسون آليات انتقاله وتوسعه محليًا.

ولا يقتصر الانتشار على ألمانيا؛ فقد سجل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بؤرًا محلية لفيروس غرب النيل في 99 منطقة موزعة على 12 دولة أوروبية، بينها مناطق ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى.

وتتصدر إيطاليا واليونان قائمة الدول الأكثر تضررًا، بواقع 311 حالة و157 حالة على التوالي، وفق أحدث البيانات المتاحة لدى المركز.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات