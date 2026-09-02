جرحى الحرب ومرضى التحويلات الطبية: نُريد حقنا في السفر والعلاج

غزة/ أدهم الشريف:

وسط تفاقم معاناتهم وآلامهم الجسدية، شارك وجرحى حرب الإبادة الإسرائيلية ومرضى حاصلون على تحويلات طبية معتمدة، في فعالية أمام مقر الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة في حي الرمال بمدينة غزة، أمس، للمطالبة بتمكينهم من السفر لتلقي العلاج خارج القطاع.

ويواجه عشرات آلاف الجرحى والمرضى في غزة مصيرًا مجهولاً بفعل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم بالأعداد المسموح لها بالسفر، ويتيح الفرصة أمام أعداد قليلة منهم فقط.





وارتفعت أصوات المشاركين في الفعالية وهم يرددون شعارات تؤكد حقهم في السفر وتلقي العلاج في ظل تراجع عمل المنظومة الصحية بغزة نتيجة للحرب، واستمرار سيطرة وتحكم الاحتلال بالكامل بمعبر رفح، جنوبي القطاع.

ورفع المشاركون لافتات خطَّ عليها شعارات، من بينها "قضية مرضى غزة عار على العالم"، "20 ألف مريض وجريح محكوم عليهم بالموت البطيء"، مطالبين منظمة الصحة العالمية بإنقاذ المرضى والجرحى قبل فوات الأوان.

وقالت رائدة النعيزي المتحدثة باسم حراك أصحاب التحويلات الطبية المعتمدة في قطاع غزة: إن "الوضع الصحي لمرضانا يتطلب من الجميع تضافر الجهود وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتسهيل سفرهم لتلقي العلاج اللازم فالوقت يمر عليهم كأنه دهر، ولا طاقة لهم بالانتظار، وحياتهم أمانة في أعناقنا جميعًا".





وطالبت النعيزي، المصابة بمرض السرطان، بتحسين سير العمل وتخفيف المعاناة عن المرضى وذويهم وتحديدًا فيما يخص الشفافية والوضوح في إجراءات السفر.

وأضاف: "نأمل بتوفير توضيح شامل ومفصل لإجراءات سفر المرضى بما يضمن الشفافية الكاملة ويسهل على المرضى وذويهم فهم الخطوات المطلوبة، حيث يتم التواصل مع العديد من المرضى وإبلاغهم بأن يكونوا على جهوزية للسفر خلال شهر ولا تتم مراجعتهم بعد هذا الاتصال بأشهر وقد تصل لسنة بعد التواصل معهم للمرة الأولى".





كما طالبت بتوضيح من الجهة المختصة بخصوص المرافقين للمرضى والمعايير المتبعة لاعتمادهم، ونشر كشوفات المرضى المسافرين كم تم الوعد به مسبقًا، مشيرة إلى ضرورة نشر كشوفات أسماء المرضى المسافرين.

كما اقترحت النعيزي إعطاء رقم انتظار لكل مريض، لديه تحويلية طبية مما يسهل متابعة حالته وتحديد أولويته بشكل واضح، وتوفير آلية واضحة للاستعلام والاستفسار عن أي مشكلة أو استفسار يخص أصحاب التحويلات الطبية.





وبعد اندلاع حرب الإبادة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعرضت المنظومة الصحية في قطاع غزة لتدمير ممنهج وشامل أدى إلى انهيارها بشكل شبه كامل نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، ما أدى إلى خروج غالبية المستشفيات الكبرى عن الخدمة نتيجة القصف والاقتحام والحصار الخانق.

المصدر / فلسطين أون لاين