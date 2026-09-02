فلسطين تختار فيلم "المواطن أسامة" للمنافسة على أوسكار 2027

اختارت فلسطين فيلم "المواطن أسامة" للمخرج أحمد حسونة، لتمثيلها في منافسات جائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي، ضمن الدورة الـ99 من الجائزة المقرر إقامتها عام 2027.

ويتناول الفيلم حياة الصحفي الفلسطيني أسامة في قطاع غزة، بدءًا من ولادة ابنه وصولًا إلى احتفاله بعامه الأول، في سرد سينمائي يمزج بين التفاصيل الإنسانية اليومية والواقع الذي فرضته الحرب والدمار على حياة الفلسطينيين في القطاع.

ويسلط العمل الضوء على الصحفيين الفلسطينيين الذين واصلوا أداء رسالتهم المهنية وحمل كاميراتهم رغم ظروف الحرب، في واحدة من أخطر البيئات الصحفية في العالم، لتوثيق ما يجري ونقل تفاصيل الحياة تحت القصف والدمار.

ويأتي الفيلم ضمن مشروع "من المسافة صفر+"، الذي أطلقه المخرج رشيد مشهراوي، بهدف إتاحة المجال أمام سينمائيي قطاع غزة لرواية قصصهم بأنفسهم، ونقل تجاربهم الإنسانية من داخل واقع الحرب.

ويمثل اختيار الفيلم محطة جديدة للسينما الفلسطينية في حضورها بالمحافل الدولية، من خلال أعمال توثق التجربة الفلسطينية وتقدم قصصًا إنسانية من قلب الواقع.

ويأتي اختيار "المواطن أسامة" لتمثيل فلسطين في الأوسكار، في وقت تواصل فيه السينما الفلسطينية حمل قصص غزة إلى المحافل الدولية، وتسليط الضوء على حياة الفلسطينيين وتفاصيلهم الإنسانية في ظل الحرب والدمار.

المصدر / فلسطين أون لاين