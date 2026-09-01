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ضربات روسية تستهدف كييف وموانئ أوكرانية

01 سبتمبر 2026 . الساعة 14:49 بتوقيت القدس
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روسيا تقصف وسط أوكرانيا.JPG

تعرضت مناطق أوكرانية لهجمات روسية، طالت العاصمة كييف ومواقع للبنية التحتية، بينها منشآت مرتبطة بالموانئ، وسط تقارير عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات الروسية استهدفت البنية التحتية للموانئ ومواقع أخرى، فيما تحدثت السلطات عن ضحايا جراء الهجمات في منطقة كييف.

وفي المقابل، قالت موسكو إن التوصل إلى هدنة في البحر الأسود، في حال اقتصرت عليها، لن يكون كافيًا لدفع مسار التسوية السلمية للحرب.

وتأتي الهجمات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وسط مساعٍ دولية للتوصل إلى ترتيبات من شأنها خفض التصعيد وفتح الطريق أمام مفاوضات لإنهاء الحرب.

وتظل التطورات الميدانية والمواقف الروسية والأوكرانية محل متابعة، في ظل استمرار الهجمات المتبادلة وتداعياتها على البنية التحتية والأوضاع الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
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