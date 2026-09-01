كم مدة عقد جيسوس مع برشلونة ؟

متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق لضم المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس من أرسنال، في صفقة تبلغ قيمتها 10 ملايين يورو، مع وجود حوافز إضافية مرتبطة بالأداء.

وبحسب التقارير، من المنتظر أن يوقع جيسوس عقداً مع برشلونة لمدة ثلاثة مواسم، حتى عام 2029، ليخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني بعد سنواته في إنجلترا.

ووصل اللاعب البالغ 29 عاماً إلى برشلونة لاستكمال الإجراءات النهائية للصفقة، تمهيداً للإعلان الرسمي عن انتقاله إلى النادي الكتالوني.

ويأتي التعاقد مع جيسوس لتعزيز مركز المهاجم الصريح، في ظل حاجة برشلونة إلى خيارات هجومية جديدة خلال الموسم الحالي.

المصدر / فلسطين أون لاين