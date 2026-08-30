بالأسماء.. الإفراج عن 13 أسيرًا وعاملًا من غزة

وصل 13 أسيرًا وعاملًا فلسطينياً مفرجاً عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.





وضمت قائمة المفرج عنهم:

أحمد سجيع عبدو العشرة (30 عاماً) – خان يونس.

محمود عوض سعيد الحلو (32 عاماً) – جباليا.

سعيد محمود أحمد دهليز (53 عاماً) – رفح.

نافذ زكي خليل يونس (62 عاماً) – غزة.

علي يوسف محمد أبو حماد (53 عاماً) – رفح.

محمد زكي خليل يونس (58 عاماً) – غزة.

محمد حاتم محمد أبو عودة (25 عاماً) – بيت حانون.

عبدالله صلاح محمد قشطة (31 عاماً) – رفح.

رامي يحيى خليل أبو خضرة (48 عاماً) – النصيرات.

أسعد رائد أسعد عبدالله (28 عاماً) – خان يونس.

نبيل علي حسن دهمان (60 عاماً) – بيت لاهيا.

عدنان فارس أحمد شلوف (47 عاماً) – رفح.

صبحي ماجد محمد أبو ريالة (26 عاماً) – غزة.











المصدر / فلسطين أون لاين