أبو عبيدة.. سيرة رجل صنعت كلماته حضوراً لا يُنسى

شَكَّل ظهور الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" على مدار أكثر من عقدين زعيماً ناطقاً ومعبراً عن الخطاب الإعلامي للمقاومة الفلسطينية. وتزامناً مع مرور عام على استشهاده، نستعرض السيرة الذاتية والأكاديمية، إلى جانب المحطات العسكرية والإعلامية البارزة لحذيفة سمير الكحلوت، الرجل الذي ترك أثراً خالداً في ذاكرة الشارع الفلسطيني وأحرار العالم.

الميلاد والنشأة والتنشئة القرآنية

الميلاد والأصول: وُلد حذيفة سمير الكحلوت في 11 فبراير 1985م في المملكة العربية السعودية، لأسرة فلسطينية تود أصولها إلى قرية "نعليا" قضاء عسقلان المحتلة، واستقرت العائلة لاحقاً في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

النشأة والعلم: انتقل إلى غزة عام 1998م، ونشأ في بيت عامر بالقرآن والتربية، مما أضفى على شخصيته طابعاً مستمداً من العلم والإيمان.

التعليم المدرسي: أنهى مرحلة الثانوية العامة من الفرع العلمي بنجاح عام 2002م.

المسار الأكاديمي والتحصيل العلمي

البكالوريوس: بدأ دراسته في تخصص الهندسة، قبل أن يفضل الانتقال إلى كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية في غزة، حيث تفوق وكان الأول على دفعته.

الماجستير (2013م): حصل على درجة الماجستير في العقيدة الإسلامية، وكانت رسالته العلمية متخصصة حول: "الأرض المقدسة بين اليهودية والنصرانية والإسلام".

البدايات والمسيرة الميدانية والإعلامية

الانطلاقة (عام 2000م): انخرط في مطلع انتفاضة الأقصى المباركة في النشاط الوطني والإسلامي، ثم التحق بصفوف كتائب القسام، وظهرت في تلك المرحلة المبكرة موهبته الفذة في الخطابة، صياغة الرسائل، والكتابة.

الظهور الرسمي (2004م): بدأ ظهوره الإعلامي، ليتولى بعدها رسمياً مهمة الناطق باسم كتائب القسام، وتطور حضوره مع السنوات ليصبح أيقونة إعلامية وثورية.

محطات عسكرية بارزة

2006م: ارتبط اسمه بإعلان عملية "الوهم المبدد" وأسر الجندي جلعاد شاليط.

2014م: أعلن رسمياً عن أسر الجندي شاؤول آرون خلال الحرب على غزة.

2008- 2012م: نجا من محاولتي اغتيال استهدفتاه من قبل الاحتلال.

قيادة الإعلام العسكري (2017م): تولى رسمياً قيادة الإعلام العسكري لكتائب القسام، وتميّزت إدارته بدقة الانتقاء للكلمات، وحسن توقيت إطلاق البيانات، والاحترافية في صياغة الحرب النفسية والرسائل الموجهة للجمهور وللعدو.

"خلف اللثام".. الحياة الشخصية

في عام 2006م تزوج أبو عبيدة وأنجب أربعة أبناء. وعُرِف بين مقربيه بهدوئه الخالق، وصلة رحمه، وشغفه الدائم بقراءة القرآن الكريم، الأدب، والشعر.

طوفان الأقصى والظهور الأخير

مع انطلاق معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023م، عاد أبو عبيدة إلى الواجهة الإعلامية من جديد، مشكّلاً صوت المقاومة الهادر من خلال البيانات والتصريحات اليومية التي وثقت مجريات الحرب، عمليات التفجير، والتصدي للآليات والجنود الأسرى.

الشهادة وبقاء الأثر

في 30 أغسطس/آب 2025م، ارتقى حذيفة سمير الكحلوت "أبو عبيدة" شهيداً رفقة زوجته وعدد من أبنائه. وبشهادتهم، انتهت رحلة رجلٍ واجه العالم بإعلام المقاومة على مدار 20 عاماً، وظل اسمه راسخاً في ذهن الشارع العربي والإسلامي.

المصدر / فلسطين أون لاين