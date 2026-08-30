الفلافل.. وجبة شعبية غنية بالبروتين والألياف

تُعد الفلافل من أشهر الوجبات الشعبية وأكثرها انتشارًا وشعبية في المنطقة العربية وحول العالم، بفضل مذاقها المميز ولونها الذهبي وقشرتها المقرمشة.

وتُحضّر الفلافل عادةً من الفول أو الحمص المنقوع والمطحون، أو مزيج منهما، إلى جانب مجموعة من التوابل والثوم والكراث والأعشاب الطازجة.

ويختلف المحتوى الغذائي للفلافل بحسب المكونات المستخدمة في تحضيرها؛ إذ يُعد الفول مصدرًا لمضادات الأكسدة، بينما يتميز الحمص باحتوائه على المغنيسيوم، إلى جانب البروتين والألياف وعدد من الفيتامينات والمعادن.

الفلافل.. خيار اقتصادي ومغذٍ

لا تقتصر شعبية الفلافل على مذاقها، بل تُعد أيضًا من الوجبات الاقتصادية التي يمكن تحضيرها من مكونات بسيطة ومنخفضة التكلفة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للأسر، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة إلى وجبات مغذية بتكلفة محدودة.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأميركية، تحتوي حصة من الفلافل وزنها 100 غرام، أي نحو 5 أقراص صغيرة، على ما يقارب:

333 سعرًا حراريًا.

31.8 غرامًا من الكربوهيدرات.

4.9 غرامات من الألياف.

17.8 غرامًا من الدهون.

13.3 غرامًا من البروتين النباتي.

كما تحتوي الفلافل على الصوديوم ومجموعة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، من بينها الحديد والمغنيسيوم والفوسفور.

مصدر جيد للبروتين النباتي

تحتوي الفلافل على نحو 13.3 غرامًا من البروتين النباتي لكل 100 غرام، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للأشخاص الراغبين في الحصول على مصادر نباتية للبروتين ضمن نظامهم الغذائي.

ويُعد البروتين من العناصر الأساسية التي يحتاج إليها الجسم لبناء وإصلاح الأنسجة ودعم وظائف العضلات.

غنية بالألياف

توفر الفلافل نحو 5 غرامات من الألياف لكل 100 غرام، وهي كمية يمكن أن تساهم في تعزيز الشعور بالشبع ودعم حركة الأمعاء.

كما تساعد الألياف على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، وقد تسهم ضمن نظام غذائي متوازن في دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

الفلافل غنية بالمعادن

تحتوي الفلافل على عدد من المعادن المهمة، أبرزها البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد.

وتوفر كل 100 غرام من الفلافل نحو 585 مليغرامًا من البوتاسيوم، الذي يؤدي دورًا مهمًا في تنظيم السوائل ووظائف الأعصاب والعضلات.

كما تحتوي الكمية نفسها على نحو 192 مليغرامًا من الفوسفور، وهو معدن مهم لصحة العظام والأسنان.

ما الفيتامينات الموجودة في الفلافل؟

توفر البقوليات المستخدمة في تحضير الفلافل، وخصوصًا الحمص، مجموعة من الفيتامينات المهمة للصحة العامة، من بينها فيتامين B6 والنياسين والريبوفلافين والثيامين والفولات والبيتا كاروتين.

وتكتسب بعض هذه العناصر أهمية خاصة خلال الحمل، لدورها في دعم الاحتياجات الغذائية للأم ونمو الجنين بصورة صحية.

هل طريقة تحضير الفلافل تؤثر في قيمتها الغذائية؟

رغم احتواء الفلافل على البروتين والألياف والعناصر الغذائية، فإن طريقة الطهي تؤثر بصورة كبيرة في قيمتها الغذائية النهائية، خصوصًا عند قليها في كميات كبيرة من الزيت.

كما أن كمية الملح والمكونات المضافة إلى الوجبة، مثل الصلصات والمخللات، تؤثر في كمية الصوديوم والسعرات الحرارية التي يحصل عليها الشخص.

لذلك، فإن تناول الفلافل باعتدال، مع الاهتمام بطريقة تحضيرها ومكونات الوجبة المصاحبة لها، يمكن أن يجعلها جزءًا من نظام غذائي متوازن.

المصدر / فلسطين أون لاين +وكالات