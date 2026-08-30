"اعرفوا عدوكم الحقيقي".. مجتبى خامنئي يدعو الدول الإسلامية إلى الوحدة

دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي الدول الإسلامية، ولا سيما دول الخليج، إلى توحيد صفوفها وتعزيز التعاون في مواجهة "العدو الحقيقي"، محذراً من أن الانقسامات بين المسلمين تخدم مصالح خصومهم.

وقال خامنئي، الأحد، في رسالة مكتوبة نشرها حسابه على تطبيق "تلغرام" بمناسبة "أسبوع الوحدة" المتزامن مع ذكرى المولد النبوي، إن وحدة المسلمين والتعاون بينهم يجب أن تشمل مختلف المجالات، بما فيها الدفاع المشترك.

وأضاف أن من يتسبب في إحداث انقسامات بين المسلمين، سواء عن قصد أو غير قصد، "يحقق مآرب أعداء الإسلام"، داعياً الدول الإسلامية إلى تجاوز الخلافات وتعزيز تماسكها في مواجهة التحديات الإقليمية.

وخصّ خامنئي دول الخليج برسالة مباشرة، داعياً حكامها إلى إدراك المخططات التي تستهدف المنطقة، وقال: "اعرفوا عدوكم الحقيقي، وأدركوا مخططه، وتصدوا له".

وتساءل المرشد الإيراني عما إذا كان الشعب الفلسطيني سيبقى "أعزل" ويتعرض لـ"ظلم المحتلين وجرائمهم"، لو كان المسلمون متحدين و"يدا واحدة تحكم قبضتها بصلابة".

كما حذر خامنئي من الخلافات بين الدول والمجتمعات الإسلامية، معتبراً أن استمرار الانقسامات يضعف قدرتها على مواجهة ما وصفه بالتهديدات الخارجية.

وتأتي دعوة المرشد الإيراني في ظل توترات إقليمية متصاعدة بين طهران وعدد من دول المنطقة، على خلفية الحرب التي اندلعت بين إيران والولايات المتحدة و"إسرائيل"، والهجمات التي طالت أهدافاً ومنشآت في إيران ودول خليجية.

وتزامنت الرسالة كذلك مع دعوة خامنئي الإيرانيين إلى تجنب الخلافات الداخلية والحفاظ على الانسجام الاجتماعي، في وقت تواصل فيه طهران مواجهة تداعيات الحرب والعقوبات والتوترات الإقليمية.

المصدر / وكالات