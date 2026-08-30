سفيان أمرابط يعود إلى هولندا من بوابة أياكس بعقد حتى 2028

متابعة/فلسطين أون لاين:

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي تعاقده رسمياً مع الدولي المغربي سفيان أمرابط، قادماً من فنربخشة التركي، في صفقة انتقال حر، بعد إنهاء عقده مع النادي التركي بالتراضي.

ووقع أمرابط، البالغ من العمر 30 عاماً، عقداً مع أياكس يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2028، ليعود بذلك إلى الدوري الهولندي الذي شهد انطلاق مسيرته الاحترافية.

وكان فنربخشة قد أعلن أمس السبت إنهاء ارتباطه بأمرابط بالتراضي، بعد انضمامه إلى صفوف الفريق في موسم 2024-2025، قبل أن يحسم أياكس وجهة اللاعب سريعاً.

ويشغل أمرابط مركز وسط الملعب الدفاعي، وسبق له خوض تجارب مع أندية أوتريخت وفينورد في هولندا، وكلوب بروج البلجيكي، وهيلاس فيرونا وفيورنتينا الإيطاليين، إلى جانب تجربة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل انتقاله إلى فنربخشة.

كما يُعد أمرابط أحد أبرز عناصر المنتخب المغربي خلال السنوات الأخيرة، وكان من الأسماء البارزة في مشوار أسود الأطلس التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

ويمثل انتقاله إلى أياكس عودة جديدة إلى الملاعب الهولندية، وسط آمال بأن يمنح خبرته للفريق الذي يسعى للمنافسة محلياً وقارياً.

المصدر / فلسطين أون لاين + متابعات