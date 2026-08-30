أبو عبيدة: بصمات حذيفة الكحلوت باقية وسنكمل الطريق

استذكر أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، حذيفة الكحلوت، المعروف باسم "أبو عبيدة"، في الذكرى السنوية الأولى لرحيله، مشيدًا بما وصفه بإسهاماته الإعلامية وبصمته في خطاب الكتائب.

وقال أبو عبيدة في تصريح نشره بهذه المناسبة: "عامٌ على رحيل ناطق الأمة وأيقونة المقاومة حذيفة الكحلوت أبو عبيدة، أول ناطقٍ باسم كتائب القسام، الذي لا زال صدى كلماته يتردد في الآفاق، وسيبقى طيفه ملهماً للأجيال، وكوفيته رمزاً للأحرار حول العالم".

وأضاف: "رحم الله أخي حذيفة.. لقد كان مدرسةً إعلاميةً متكاملة، وصاحب حكمةٍ وبصيرةٍ بتوفيق الله، ولئن فارقنا جسده فإن بصماته ستبقى حاضرة".

وتابع أبو عبيدة: "ولن يُسقط إخوانه الراية، وسنُكمل الطريق من بعده حتى النصر والتحرير بإذن الله".

المصدر / فلسطين أون لاين