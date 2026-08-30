"حماس": اقتحام بن غفير زنازين الأسيرات يجسد فاشية الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنازين الأسيرات الفلسطينيات وتحويل معاناتهن إلى مشهد استعراضي أمام الكاميرات، يجسد "مستوى الفاشية والانحطاط السياسي والأخلاقي" لدى الاحتلال.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن ما أقدم عليه بن غفير يكشف "العقلية الإرهابية الانتقامية" التي تحكم سلوك الاحتلال وقادته، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني ومقاومته "لا يمكنهما السكوت" على هذه الانتهاكات.

وحذرت من خطورة استمرار تحويل سجون الاحتلال إلى ساحات مفتوحة للانتهاكات والإهانة والتهديد والتعذيب والقتل، واستغلال قادة الاحتلال معاناة الأسرى والأسيرات "مادة دعائية انتخابية رخيصة".

وشددت "حماس" على أن هذه الجرائم تستدعي تحركًا فاعلًا على المستويات كافة، من أجل نصرة قضية الأسرى والأسيرات ووقف معاناتهم.

وحمّلت الحركة عجز المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية عن محاسبة الاحتلال وملاحقة قادته مسؤولية تشجيع استمرار هذه الانتهاكات وتحولها إلى "ممارسة يومية"، مؤكدةً أن بيانات القلق والإدانة لا تكفي ما دام الاحتلال يواصل جرائمه دون محاسبة أو عقاب رادع.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية والإعلامية وأحرار العالم إلى رفع قضية الأسرى والأسيرات إلى أعلى المستويات، وفضح جرائم الاحتلال بحقهم، وملاحقة المسؤولين عنها، وعدم السماح بتحويل معاناتهم إلى واقع معتاد.

ويأتي تصريح حماس في أعقاب اقتحام بن غفير أقسام الأسيرات في سجن "الدامون"، وظهوره في مقطع مصور متداول من داخل السجن، وسط إدانات فلسطينية واسعة لما جرى وتحذيرات من تداعيات استمرار الانتهاكات بحق الأسيرات.

المصدر / فلسطين أون لاين