"ناسا" تستعد لإطلاق التلسكوب "رومان" لرسم خريطة غير مسبوقة للكون

تستعد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الأحد، لإطلاق التلسكوب الفضائي "رومان"، في مهمة تهدف إلى رسم خريطة غير مسبوقة للكون ضمن مشروع يمتد لسنوات ويرمي إلى كشف بعض أبرز الألغاز في علم الفيزياء.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مراسم أقيمت الجمعة في مقر ناسا: "سيكشف هذا التلسكوب من الجيل الجديد أسرار الكون".

وسيتم إطلاق التلسكوب الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 12 مترا، عند تمام الساعة 7,26 صباحا (11:26 بتوقيت غرينتش) بواسطة صاروخ "فالكون هيفي" التابع لشركة "سبايس إكس"، من فلوريدا.

وبينما كشف التلسكوب "هابل" أن الكون يتوسّع بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد، سيحاول التلسكوب "رومان" الإجابة عن الأسئلة المتبقية بشأن هذا التوسع.

ومن المتوقع أن يضع أيضا "أطلسا جديدا للكون"، وفق ما قال مدير ناسا جاريد ايزاكمان عند عرض مشروع التلسكوب خلال نيسان/أبريل.

دراسة ما لا يُرى

واستنادا إلى مجال رؤيته الذي يفوق قدرات "هابل" بأكثر من مئة مرة، ويتجاوز بكثير مجال رؤية التلسكوب "جيمس ويب" الشهير، سيتمكن "رومان" من مسح مساحات شاسعة من السماء من موقع مميز يبعد 1,5 مليون كيلومتر عن الأرض، سيصل إليه بعد رحلة تستغرق نحو مئة يوم.

صُمم التلسكوب للعمل بالتوازي مع أجهزة أخرى، مثل التلسكوب "جيمس ويب" الأكثر قوة ودقة، ويهدف إلى اكتشاف آلاف الكواكب الخارجية وعشرات الآلاف من المستعرات العظمى، أي النجوم الضخمة في نهاية حياتها.

أوضح المسؤول التقني عن التلسكوب ديف كونتنت إنّ ما سيتوصل إليه التلسكوب "سيكون أكبر سجل للأَجرام السماوية يتم تجميعه على الإطلاق، وسيساعدنا على فهم مدى شيوع الأنظمة الشمسية المشابهة لنظامنا".

كما سيتيح فهما أفضل لما لا يُرى، أي المادة المظلمة والطاقة المظلمة، اللتين لا يزال أصلهما مجهولا، ولكن يُعتقد أنهما يمثلان 95% من كوننا.

تُعتبر الظاهرة الأولى نوعا من قوة الجذب، بينما تُفهم الثانية على أنها قوة تنافرية ساهمت في التوسع الشهير للكون.

وبفضل تقنية الرؤية بالأشعة تحت الحمراء، سيتمكن التلسكوب من رصد الضوء المنبعث من الأجرام السماوية قبل مليارات السنين، وبالتالي السفر عبر الزمن لفهمها بشكل أفضل.

المصدر / وكالات