فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غزة في حضرة الوحدات.. زيارة تختصر حكاية وطن

إصابة 9 مواطنين ومتضامنين في هجمات للمستوطنين على قرى الضفة

استشهاد عبد الفتاح أبو العيش لاعب خدمات جباليا

هيئة البترول تصدر توضيحًا بشأن بيع الغاز في السوق السوداء

متظاهرون يطلقون طائرات ورقية وسط باريس تضامنا مع أطفال غزة

حماس تحذر من تداعيات إغلاق مدارس لـ"أونروا" في لبنان

أكبر صفقة في التاريخ .. أمريكا تسيطر على نفط فنزويلا

"أونروا" تدعو لحماية معهد قلنديا باعتباره منشأة تابعة للأمم المتحدة

مؤتمر عشائري يدعو لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون في غزة

عراقجي: عناصر حكومية أمريكية تتلاعب بأسواق الطاقة لإبقاء ترامب في الحرب

إصابة 9 مواطنين ومتضامنين في هجمات للمستوطنين على قرى الضفة

29 اغسطس 2026 . الساعة 21:32 بتوقيت القدس
...
حصار الاحتلال ومستوطنيه لبلدة قصرة.

أصيب 9 مواطنين وصحفيان أجنبيان، جراء هجمات نفذها عشرات المستوطنين على قريتي قصرة وجالود جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي أن عشرات المستوطنين هاجموا منزلا في منطقة رأس العين بالبلدة، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع باتجاهه ورشقوه بالحجارة، ما أدى إلى إصابة عدد من ساكنيه بحالات اختناق ورضوض.

وذكر أن سيارة إسعاف فلسطينية تمكنت من الوصول إلى المنزل، إلا أن المستوطنين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت المنطقة عرقلوا عملها واحتجزوها.

وبين أن عدد المصابين داخل المنزل وفي محيطه بلغ نحو 7 إصابات، غالبيتها حالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وتم تقديم العلاج الميداني لهم.

يأتي ذلك مع استمرار حصار مستوطنين يحرسهم جيش الاحتلال لـ3 منازل في قرية قصرة، يتواجد فيها أصحابها ويرفضون الخروج منها خشية استيلاء المستوطنين عليها، في حين أعلن الجيش المكان منطقة عسكرية مغلقة.

ويتواصل حصار البلدة لليوم الـ21 على التوالي، وسط ظروف صعبة تواجهها العائلات في توفير المواد الغذائية والمياه ومستلزمات الحياة اليومية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#الضفة الغربية المحتلة #هجمات المستعمرين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة