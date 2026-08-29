استشهاد عبد الفتاح أبو العيش لاعب خدمات جباليا

استشهد عبد الفتاح أبو العيش لاعب فريق كرة القدم بنادي خدمات جباليا الرِّياضيِّ، النَّاشط في دوريِّ الدَّرجة الأولى، وذلك بعد قصف الاحتلال دراجته في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، بصاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية، أدَّى لاستشهاده.

وشيَّع جثمان اللَّاعب أبو العيش إلى مثواه الأخير، بمشاركة حشد من الرياضيين، وجماهير غفيرة من مدينة غزة والشمال.

ونعى نادي خدمات جباليا لاعبه أبو العيش، أحد المواهب الصَّاعدة في محافظة شمال غزة، وقال إنَّه فقد أحد لاعبي فريق كرة القدم بالنَّادي، مشيرًا إلى أنَّه يفتخر بارتقاء كوكبة من الشُّهداء من أبنائه وكوادره.

ولعب الشهيد أبو العيش لفترة قصيرة مع نادي أهلي بيت حانون أيضا، وكان أحد ركائز خط الدفاع بالفريق.

وتعرَّضت الرِّياضة الفلسطينيَّة لاستهداف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيليِّ بشتَّى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرِّياضيِّين في شتَّى الألعاب الرِّياضيَّة، ممَّا أدَّى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرَّة الأولى الَّتي تقوم بها قوَّات الاحتلال، بقتل الرِّياضيِّين سواء في الضَّفَّة الغربيَّة أو قطاع غزَّة، حيث سبق أنَّ اغتالت مجموعة كبيرة من الرِّياضيِّين البارزين، كما يقبع العديد من اللَّاعبين والمدرَّبين والإداريِّين الرِّياضيِّين في السُّجون الإسرائيليَّة، دون وجود رادع من الجهات الدَّوليَّة المسئولة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: