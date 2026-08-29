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هيئة البترول تصدر توضيحًا بشأن بيع الغاز في السوق السوداء

29 اغسطس 2026 . الساعة 20:39 بتوقيت القدس
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(صورة تعبيرية)

أصدرت الهيئة العامة للبترول في غزة، توضيحا بشأن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من إعلانات ومنشورات تتعلق ببيع غاز الطهي في السوق السوداء.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم السبت، أن الكميات التي تظهر في السوق السوداء تأتي بصورة أساسية من حصص المحطات والموزعين، إضافة إلى قيام بعض المواطنين ببيع حصصهم المخصصة لهم، مستغلين حالة النقص والحاجة الشديدة للغاز.

وأكدت أن وجود إعلانات لبيع الغاز في السوق السوداء لا يعني دخول كميات إضافية أو وجود مخزون تابع للهيئة.

وبينت أن الكميات الواردة إلى غزة من غاز الطهي ما تزال محدودة جدًا ولا تتناسب مع حجم الاحتياج الفعلي للمواطنين.

وذكرت أن نشر معلومات غير دقيقة أو تداول اتهامات دون الاستناد إلى مصادر موثوقة من شأنه تضليل المواطنين وإثارة البلبلة وزيادة حالة الاحتقان داعية وسائل الإعلام والنشطاء والمواطنين إلى تحري الدقة قبل النشر أو الترويج لأي معلومات تتعلق بملف غاز الطهي.

ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم التعامل مع الإعلانات المشبوهة أو غير الموثوقة والإبلاغ عن أي حالات استغلال غير قانوني للغاز بالتواصل مع الجهات المختصة بما يسهم في الحد من استغلال حاجة المواطنين.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#الغاز #الهيئة العامة للبترول #السوق السوداء

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