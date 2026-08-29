"أونروا" تدعو لحماية معهد قلنديا باعتباره منشأة تابعة للأمم المتحدة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن معهد قلنديا شمال القدس المحتلة، ما زال منشأة تابعة للأمم المتحدة، مشددة على ضرورة احترامه وحمايته بما يتماشى مع القانون الدولي.

وأوضح "أونروا"، في بيان، اليوم السبت، أن معهد قلنديا تعرض للتدمير خلال وجود سلطات الاحتلال فيه، وأن "أونروا" تلقت تقارير تفيد بدخول جنود ومستوطنين إلى المنشأة ومحاولة سرقة بعض محتوياتها.

وشددت على وجوب حماية المعهد ومقتنياته، نظراً إلى الدور الحيوي الذي يؤديه في تقديم الخدمات التعليمية والتدريب المهني للاجئين.

وأدانت الوكالة بأشد العبارات الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مركز تدريب قلنديا في القدس في 25 أغسطس/آب الجاري، والتي شملت اقتحامه وممارسة أنشطة غير قانونية في مبانيه، مؤكدة أن هذا التوغل في المرفق التعليمي، الذي تديره أونروا منذ أكثر من 70 عاماً، يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وأضاف البيان: يتوجب على حكومة الاحتلال أن تلتزم قانوناً بضمان التراجع عن مثل هذه الإجراءات من دون تأخير، ومنع تكرارها مجددا.

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، من معهد التدريب التقني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، قرب مخيّم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، بعد اقتحامه والسيطرة عليه منذ الثلاثاء الماضي، لكنها أبقت على سيطرتها على المعهد، مع استمرار وجود عمال وشركة حراسة في الموقع، وإغلاق معظم أبوابه باللحام، وتركيب كاميرات مراقبة ووضع مجسمات لجنود

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: