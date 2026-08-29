عراقجي: عناصر حكومية أمريكية تتلاعب بأسواق الطاقة لإبقاء ترامب في الحرب

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "عناصر في الحكومة الأمريكية" بالتلاعب بأسعار الطاقة عبر وسائل الإعلام، من أجل تحقيق مصالح شخصية وإبقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "في حرب خاسرة".

وقال عراقجي في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، اليوم السبت، إن لديهم معلومات استخباراتية تفيد بوجود جهود كبيرة للتلاعب بأسواق الطاقة.

وذكر أن جهات مؤيدة لـ"إسرائيل" تشجع أيضا على استمرار الحرب من خلال "رسم صورة وردية عنها".

وأضاف أن الشعب الأمريكي بدأ يشعر بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.

وسبق أن ادعى ترامب أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة الولايات المتحدة وأن ناقلات النفط تواصل المرور عبره، على الرغم من أن إيران تفرض قيودا واسعة على حركة العبور.

وبحسب بيانات شركات متخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية العالمية، لم تعبر مضيق هرمز في 25 أغسطس/آب سوى 5 سفن تجارية، فيما بلغ عدد السفن العابرة في اليوم السابق 4 سفن فقط.

وقبل اندلاع الحرب، كانت نحو 120 سفينة تعبر مضيق هرمز يوميا.

ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، كان متوسط سعر غالون (3.78 لتر) البنزين العادي في الولايات المتحدة يبلغ نحو 2.9 دولار قبل الحرب.

وعقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة و"إسرائيل" على إيران في 28 فبراير/شباط، تجاوز سعر خام برنت 120 دولارا للبرميل، ما أدى إلى ارتفاع متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.6 دولارات في مايو/أيار.

المصدر / طهران/ فلسطين أون لاين: