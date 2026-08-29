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قائمة ريال مدريد لمواجهة ملقا في الدوري الإسباني

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قائمة ريال مدريد لمواجهة ملقا في الدوري الإسباني

29 اغسطس 2026 . الساعة 16:09 بتوقيت القدس
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قائمة ريال مدريد لمواجهة ملقا في الدوري الإسباني

متابعة/ فلسطين أون لاين:

يستضيف ريال مدريد نظيره ملقا، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني للموسم الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت فلسطين.

ويدخل الفريق الملكي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه الكبير على ريال سوسيداد بنتيجة 4-1، في مباراة شهدت تسجيل كيليان مبابي أول هاتريك له هذا الموسم.

ويستمر غياب إندريك وأوريلين تشواميني عن قائمة ريال مدريد، إلى جانب رودريجو، راؤول أسينسيو وفيرلاند ميندي، لعدم اكتمال جاهزيتهم البدنية.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ملقا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، خافي نافارو.

خط الدفاع: دين هويسن، ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، مارك كوكوريلا، ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، دينزل دومفريس، ماريو ريفاس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أردا جولر، برناردو سيلفا، كايسترو، أليكس كيريا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، كارلوس إسبي، إبراهيم دياز، يان ديوماندي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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