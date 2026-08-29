تجنب 3 عوامل في منتصف العمر قد يطيل سنوات الحياة

أظهرت دراسة جديدة أن تجنب ثلاثة عوامل خطورة رئيسية في منتصف العمر، هي ارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين، قد يرتبط بإطالة الفترة التي يعيشها الإنسان دون الإصابة بالخرف بنحو 13 عامًا.

وشملت الدراسة أكثر من 12 ألفًا و400 شخص، بلغ متوسط أعمارهم 56 عامًا، وتابعت حالتهم الصحية على مدى نحو 30 عامًا.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين لم يعانوا أيًا من عوامل الخطورة الثلاثة عاشوا في المتوسط 30.1 عامًا دون الإصابة بالخرف، مقارنة بـ26.3 عامًا لمن لديهم عامل خطورة واحد، و21 عامًا لمن لديهم عاملان، بينما انخفض المتوسط إلى 17.5 عامًا فقط لدى من اجتمعت لديهم العوامل الثلاثة.

كل عامل خطر يقلل سنوات الحياة الخالية من الخرف

وقال الباحثون إن كل عامل خطورة إضافي ارتبط بخسارة نحو 4 سنوات من العمر الخالي من الخرف.

ورجحوا أن يكون ذلك مرتبطًا بالأضرار التي يسببها ارتفاع ضغط الدم والسكري والتدخين للأوعية الدموية، ما قد يقلل وصول الدم والأكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ، ويؤثر في قدرته على التخلص من بعض الفضلات والسموم.

كما قد تسهم هذه العوامل في زيادة الالتهابات وتراكم الترسبات داخل الأوعية الدموية، فضلًا عن احتمال تسريع تراكم البروتينات المرتبطة بمرض ألزهايمر.

الدراسة لا تثبت علاقة سببية

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة ذات طبيعة رصدية، ولذلك لا يمكنها إثبات أن تجنب هذه العوامل يمنع الإصابة بالخرف أو يؤخرها بشكل مباشر، لكنها تكشف عن ارتباط قوي بين السيطرة عليها وزيادة سنوات الحياة الخالية من الخرف.

وتشير النتائج إلى أهمية الوقاية المبكرة من عوامل الخطورة القابلة للتعديل، خصوصًا في منتصف العمر، بدل انتظار ظهور أعراض الخرف.

الوقاية تبدأ مبكرًا

وخلصت الدراسة إلى أن الحفاظ على ضغط الدم ومستويات السكر ضمن المستويات الصحية، والامتناع عن التدخين، واتباع نظام غذائي غني بالأغذية النباتية الكاملة، يمكن أن يكون جزءًا من استراتيجية للحد من مخاطر الخرف.

كما أوصى الباحثون بممارسة النشاط البدني بانتظام، بمعدل ساعتين ونصف أسبوعيًا من النشاط المعتدل، أو 75 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني المكثف.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات