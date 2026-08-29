"الهلال" يقترب من حسم صفقة من الدوري الإنجليزي

متابعة/ فلسطين أون لاين:

اقترب نادي الهلال السعودي من إتمام صفقة التعاقد مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكينز قادمًا من أستون فيلا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، توصل الهلال إلى اتفاق مع أستون فيلا بشأن صفقة تبلغ قيمتها 58.4 مليون يورو، إلى جانب 2 مليون يورو كحوافز، لتصل القيمة الإجمالية المحتملة إلى 60.4 مليون يورو.

وأشارت تقارير إلى أن واتكينز يتجه إلى السعودية برفقة وكلائه، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف الهلال.

وكان واتكينز قد أمضى ستة مواسم مع أستون فيلا، وسجل 108 أهداف في 278 مباراة مع الفريق، قبل أن يقترب من خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات