عفن الخبز.. لماذا لا يكفي قطع الجزء المتعفن؟

قد يبدو عفن الخبز مجرد بقعة صغيرة يمكن التخلص منها بقطع الجزء المتضرر، لكن ما لا تراه العين قد يكون أكثر انتشارًا داخل الرغيف، لذلك ينصح بعدم تناول الخبز الذي ظهر عليه العفن.

وعفن الخبز هو نمو لفطريات مجهرية على الأغذية، ويظهر غالبًا في صورة بقع ملونة تتراوح ألوانها بين الأبيض والأخضر والأسود، وتساعد الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة وسوء التخزين على نموه وانتشاره.

ما الذي يحدث داخل الرغيف؟

ما يظهر على سطح الخبز من بقع هو الجزء المرئي من نمو الفطر، بينما قد تمتد خيوطه الفطرية، المعروفة باسم "الهيفات"، إلى أجزاء غير ظاهرة داخل الرغيف.

ولهذا السبب، فإن إزالة الجزء الذي يظهر عليه العفن لا تضمن التخلص من الفطر بالكامل، خصوصًا في الأطعمة المسامية مثل الخبز، التي يمكن أن ينتشر فيها العفن إلى ما وراء المنطقة التي تظهر عليها البقعة.

هل ينتج العفن مواد سامة؟

يمكن لبعض أنواع العفن أن تنتج مركبات سامة تعرف باسم السموم الفطرية (Mycotoxins)، ويختلف إنتاج هذه السموم باختلاف نوع الفطر وظروف نموه.

كما قد يؤدي التعرض للعفن إلى حدوث تفاعلات تحسسية أو تفاقم بعض مشكلات الجهاز التنفسي لدى الأشخاص الأكثر حساسية.

هل يكفي قطع الجزء المتعفن؟

لا يُنصح بتناول الخبز الذي ظهر عليه العفن بمجرد إزالة الجزء المتضرر، لأن الخيوط الفطرية قد تكون امتدت إلى أجزاء أخرى لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وتزداد احتمالية انتشار العفن في الأطعمة ذات البنية المسامية، ولذلك يكون التخلص من الرغيف كاملًا الخيار الأكثر أمانًا عند ظهور العفن عليه.

لماذا يظهر العفن على الخبز؟

تساعد عدة عوامل على نمو العفن، أبرزها:

ارتفاع الرطوبة.

تخزين الخبز في أماكن دافئة أو سيئة التهوية.

ترك الخبز لفترات طويلة دون استهلاك.

تخزينه بطريقة تسمح بتراكم الرطوبة داخله.

وللحد من ظهوره، ينبغي حفظ الخبز بطريقة مناسبة وفي ظروف تقلل الرطوبة، مع الانتباه إلى مدة التخزين وعدم الاحتفاظ به إذا ظهرت عليه علامات العفن.

وعفن الخبز.. هل له جانب مفيد؟

رغم ارتباط العفن بتلف الأغذية، فإن دراسة الفطريات لعبت دورًا مهمًا في تاريخ علم الأحياء والطب، وكان اكتشاف البنسلين على يد ألكسندر فليمنغ عام 1928 مرتبطًا بملاحظة تأثير فطر من جنس Penicillium في نمو البكتيريا.

ولا يعني ذلك أن العفن الموجود على الخبز يمكن استخدامه أو أنه يحتوي بالضرورة على البنسلين، إذ تختلف أنواع الفطريات وخصائصها اختلافًا كبيرًا.

كيف نمنع ظهور العفن؟

يمكن تقليل احتمالية نمو العفن من خلال تخزين الخبز في ظروف مناسبة، وتجنب تعريضه للرطوبة والحرارة لفترات طويلة، إلى جانب استهلاكه ضمن فترة مناسبة أو تجميده إذا كان من المتوقع الاحتفاظ به مدة أطول.

الخلاصة: ظهور العفن على الخبز ليس مجرد مشكلة سطحية يمكن حلها دائمًا بقطع البقعة، إذ قد يكون النمو الفطري قد امتد إلى أجزاء غير مرئية. لذلك، عندما يظهر العفن على رغيف الخبز، فإن التخلص منه بالكامل هو الخيار الأكثر أمانًا.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات