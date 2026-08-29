استطلاع: 59% لا يريدون نتنياهو رئيسًا للحكومة المقبلة

أظهر استطلاع جديد للرأي في "إسرائيل"، نشرت نتائجه القناة 12 الإسرائيلية مساء الجمعة، تراجعًا في شعبية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع اقتراب موعد الانتخابات.

وبحسب نتائج الاستطلاع، عبّر 59% من المشاركين عن رفضهم تولي نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة، مقابل نحو الثلث أيدوا بقاءه، مسجلًا فجوة بلغت 27% لغير صالحه في سؤال الملاءمة للمنصب.

وفي ما يتعلق بتوزيع الكتل السياسية، أظهرت النتائج أن 50% من الناخبين يؤيدون كتلة الأحزاب المعارضة لنتنياهو، مقابل 31% للكتلة المؤيدة له.

وفي أول اختبار للخارطة السياسية بعد التطورات الأخيرة داخل معسكر اليمين، تجاوز الحزب الجديد بقيادة اللواء المتقاعد عوفر فينتر نسبة الحسم، بحصوله على 4% من الأصوات، بما يعادل نحو 6 مقاعد.

في المقابل، فشلت ما تسمى بـ"الكتلة الثالثة"، التي تضم أحزابًا يقودها حيلي تروبر وجلعاد أردان وبيني غانتس، في تجاوز نسبة الحسم، رغم حصولها مجتمعة على 5% من الأصوات.

وحول الشخصية الأنسب لتولي منصب وزير الأمن القومي، حصل إيتمار بن غفير على تأييد 29% من المشاركين، مقابل 21% ليوآف سيغالوفيتش.

وفي أوساط المجتمع العربي، حصل سيغالوفيتش على تأييد 45%، مقابل عدم حصول بن غفير على أي تأييد، بينما رأى 41% أن أيًا منهما لا يصلح للمنصب.

وأظهر الاستطلاع استياءً واسعًا من أداء جهاز التعليم، إذ قيّم 68% من الإسرائيليين أداءه بأنه "سيئ"، مقابل 25% رأوه جيدًا.

كما رأى 50% من المشاركين أن حكومة برئاسة غادي آيزنكوت ستكون أكثر قدرة على معالجة أزمات التعليم، مقابل 25% فضلوا حكومة برئاسة نتنياهو.

وعبّر 63% عن رفضهم استمرار يوآف كيش في منصب وزير التعليم بالحكومة المقبلة، مقابل 12% أيدوا بقاءه، فيما بلغت نسبة الرافضين لاستمراره بين ناخبي اليمين 40%.

وتأتي نتائج الاستطلاع في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية تحركات متسارعة استعدادًا للانتخابات المقبلة، وسط منافسة داخل معسكر اليمين وتراجع في مؤشرات التأييد لحكومة نتنياهو، إلى جانب تصاعد الانتقادات لأداء عدد من المؤسسات والوزارات.

المصدر / فلسطين أون لاين