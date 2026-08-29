تحذيرات من مخاطر السباحة في بحر غزة

حذرت بلدية غزة، اليوم السبت، من مخاطر السباحة في عدد من مناطق شاطئ المدينة، في ظل تقلص أعداد فرق الإنقاذ البحري وعدم قدرتها على تغطية مختلف النقاط، جراء الأزمة المالية التي تعاني منها البلدية.

وقالت البلدية، في مناشدة عاجلة، إن عقود 46 منقذًا بحريًا انتهت، دون تمكنها من تجديدها، ما أدى إلى تقلص أعداد المنقذين إلى النصف، وعجز واضح في تغطية نقاط الإنقاذ الممتدة على طول الشاطئ.

وأوضحت أن هذا الوضع دفعها إلى اتخاذ إجراءات اضطرارية بمنع السباحة في المنطقة الممتدة من مقابل شارع 8 شمالًا وحتى شارع الحرية جنوبًا، حفاظًا على أرواح المصطافين.

وأعلنت البلدية حظر السباحة بشكل كامل أيام السبت والأحد والاثنين، بالتزامن مع ارتفاع الأمواج واشتداد التيارات المائية الخطرة، وانخفاض كفاءة فرق الإنقاذ البحري.

وناشدت المنظمات الدولية والمحلية والجهات المانحة التدخل العاجل ودعم استمرار عمل فرق الإنقاذ البحري، بما يضمن حماية المواطنين ورواد الشاطئ من مخاطر الغرق.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وما تواجهه المؤسسات والبلديات من صعوبات مالية تعيق قدرتها على توفير الخدمات الأساسية وحماية المواطنين، خاصة مع تزايد الإقبال على الشاطئ خلال فصل الصيف.

المصدر / فلسطين أون لاين