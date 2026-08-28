هيئة: المستعمرون أشعلوا 799 حريقا في الضفة

وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 900 حريق أشعلها الاحتلال في ممتلكات المواطنين ومنازلهم ومركباتهم ومنشآتهم، منذ مطلع عام 2023 حتى 10 تموز 2026، نُسب منها 799 حريقاً إلى المستعمرين، بما يعادل 88.8%، و101 حريق إلى جيش الاحتلال، بما يعادل 11.2%.

جاء ذلك في ورقة قدمت فيها الهيئة، اليوم الجمعة، قراءة تحليلية حول حرائق المستعمرين باعتبارها أصبحت من أبرز الأدوات الإرهابية المسلطة على رقاب المواطنين.

وكشفت المعطيات تصاعد العدد من 217 حريقاً عام 2023 إلى 264 عام 2024، ثم 307 حرائق عام 2025، فيما سُجل 112 حريقاً خلال عام 2026 حتى 10 تموز.

وتركز 552 حريقاً في محافظتي نابلس ورام الله والبيرة وحدهما، أي 61.3% من الإجمالي، بما يعكس نمطاً منظماً ومتكرراً يستهدف أمن المواطنين وممتلكاتهم ومقومات بقائهم.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: