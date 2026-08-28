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الاحتلال يفرج عن الأسيرة آية فقهاء من "كفر اللبد"

28 اغسطس 2026 . الساعة 18:47 بتوقيت القدس
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الأسيرة المحررة آية فقهاء

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، عن الأسيرة آية حاتم فقهاء من بلدة "كفر اللبد" شرقي مدينة طولكرم، بعد نحو ستة أشهر من الاعتقال.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فقهاء في 26 شباط/فبراير 2026، عقب اقتحام منزل عائلتها في البلدة.

وجاء اعتقال فقهاء ضمن حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في محافظات الضفة الغربية في ذلك اليوم، وطاولت إلى جانبها عدداً من المواطنين في طولكرم ونابلس وجنين ومناطق أخرى.

وأفادت تقارير حقوقية بأن اسمها ورد ضمن حالات اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات خلال شباط/فبراير، الذي شهد تصعيداً في استهداف النساء بالاعتقال.

وكانت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" أفادت، في حزيران/يونيو الماضي، بوجود 87 أسيرة في سجن الدامون، إضافة إلى أسيرات في مراكز التحقيق، مشيرة إلى أن قرابة ثلث الموجودات في الدامون كنّ معتقلات إدارياً من دون توجيه تهمة.

وتتحدث تقارير الهيئة عن ظروف اعتقال قاسية تواجهها الأسيرات، تشمل الاكتظاظ، وسوء الأوضاع المعيشية، وتردي الطعام، وتقليص وقت الخروج إلى الساحة، فضلاً عن الإهمال الطبي والقمع واقتحام الغرف.

 وفي إحدى الإفادات الأخيرة، تحدثت أسيرات عن اضطرار بعض المعتقلات إلى النوم على الأرض بسبب نقص الأسرّة، وعن صعوبة الحصول على الرعاية الطبية والأدوية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#سجون الاحتلال الإسرائيلي #الأسيرات الفلسطينيات

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