مخاوف إسرائيلية من إشعال الضفة مع اقتراب الانتخابات

حذّرت صحيفة "معاريف" العبرية من تصاعد التوتر في الضفة الغربية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية تخشى من أن تدفع تحركات سياسية الأوضاع نحو مزيد من التدهور، في وقت تتسع فيه التحديات الأمنية على الأرض.

وقالت الصحيفة، الأربعاء، إن "سيناريو الرعب" الذي تخشاه المؤسسة الأمنية بدأ يتحقق، موضحة أن الجيش الإسرائيلي نقل بالفعل لواء المظليين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، ويستعد لتعزيزات إضافية لمواجهة التصعيد المتزايد.

وأضافت أن تحركات سياسية، بينها تصريحات عضو "الكنيست" تسفي سوكوت ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن هدم مبنى تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قلنديا، أثارت مخاوف داخل المؤسسة الأمنية من أن يسهم المستوى السياسي في إشعال الأوضاع بالضفة.

ونقلت "معاريف" عن ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الخشية الرئيسية تتمثل في سعي جهات سياسية إلى دفع الوضع الأمني نحو التدهور قبيل الانتخابات، أملاً في أن يؤدي تصاعد التوتر إلى استعادة مقاعد انتخابية فقدتها تلك الجهات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضفة الغربية تمثل "الخاصرة الرخوة" للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في ظل تعدد السيناريوهات المحتملة، بدءاً من اضطرابات واسعة وهجمات مسلحة على الطرق، وصولاً إلى اقتحامات مسلحة للمستوطنات وهجمات في مناطق التماس.

وأضافت أن المؤسسة الأمنية تضع في حساباتها أيضاً احتمال تنفيذ هجمات مركبة باستخدام أعداد كبيرة من المسيّرات المفخخة ضد المستوطنات والقوات الإسرائيلية.

وبحسب "معاريف"، تتداخل عدة عوامل في تأجيج الأوضاع، من بينها الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، وما تصفه "إسرائيل" بالتحريض والتوجيه الإيراني عبر حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلى جانب تصاعد الاحتكاكات التي ينفذها نشطاء اليمين الإسرائيلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يرى حاجته إلى تعزيزات إضافية، تشمل لواءً واحداً على الأقل، فضلاً عن كتيبة أو كتيبتين إضافيتين، لتكثيف انتشاره في الضفة الغربية.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصعيد متواصل، إذ أفادت الصحيفة بأن الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود والإدارة المدنية هدموا خلال الأسبوع الماضي 11 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، أقيم بعضها عقب حادثة وقعت في قرية تل قبل نحو شهر، وأسفرت عن مقتل ضابطين إسرائيليين، وفق الرواية الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين