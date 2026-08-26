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بزشكيان: الضغوط الاقتصادية الأمريكية لن تحقق أهدافها

26 اغسطس 2026 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لن تحقق أي مكسب من خلال ممارسة الضغوط الاقتصادية على بلاده، مؤكدًا مواصلة مواجهة هذه الضغوط بحزم.

وأضاف بزشكيان في تصريح له، أن نهج بلاده يقوم على التفاهم وحل القضايا عبر المفاوضات، مشددًا في الوقت ذاته على أن إيران ستواصل التصدي للضغوط الاقتصادية من خلال الإجراءات والتدابير التي تتخذها.

وأكد أهمية إجراء محادثات صريحة مع الشعب، وطرح مختلف القضايا الاقتصادية بشفافية ووضوح، بما يسهم في توضيح التحديات والظروف الاقتصادية للرأي العام.

وتواجه إيران ضغوطًا اقتصادية متزايدة في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، في وقت تسعى فيه الحكومة الإيرانية إلى الحد من تداعياتها عبر إجراءات اقتصادية، بالتوازي مع تأكيدها تمسكها بخيار التفاوض لحل القضايا العالقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إيران #مسعود بزشكيان #الضغوط الاقتصادية

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