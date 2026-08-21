مستوطنون يواصلون حصار منازل في قصرة لليوم الثالث عشر

واصل مستوطنون، اليوم الجمعة، لليوم الثالث عشر على التوالي، محاصرة عدد من المنازل في بلدة قصرة جنوب نابلس، وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة.

وقال رئيس مجلس قصرة، عبد العظيم وادي، إن قوات الاحتلال ومستوطنين، يواصلون فرض الحصار على ثلاثة منازل في منطقة رأس العين في البلدة، ومنع العائلات من الخروج أو الدخول إليها، وتحويل أحدها إلى ثكنة عسكرية والسيطرة عليه، وسط إعلان المنطقة عسكرية مغلقة.

وأشار وادي إلى أن العائلات تعاني من نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية، بسبب منع الاحتلال وصولها إلى المنازل وتزويدها بما يلزم.

ودمرت قوات الاحتلال، مساء أمس الخميس، مقتنيات وأثاث المنزل الذي حولته ثكنة عسكرية، وهو للمواطن يوسف عبد السلام.3 مصابين في هجوم لمستوطنين

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا متواصلا في اعتداءات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بالتزامن مع التوسع في إقامة البؤر الاستيطانية وشق الطرق وفرض مزيد من القيود على حركة الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين