لليوم الـ11.. مستوطنون يحاصرون 3 منازل في قصرة

تواصل مجموعة من المستوطنين، اليوم الأربعاء، حصار عدد من منازل المواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس، لليوم الحادي عشر على التوالي، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويحاصر المستوطنون ثلاثة منازل فلسطينية في منطقة رأس العين بالبلدة، في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة، وسط منع العائلات من الدخول إلى منازلها أو الخروج منها، بالتزامن مع إعلان المنطقة عسكرية مغلقة.

وتواجه العائلات المحاصرة ظروفًا إنسانية صعبة، في ظل نقص المياه، بعدما منع المستوطنون وصولها إلى المنازل، إلى جانب إغلاق الطرق المؤدية إليها.

ويأتي حصار المنازل في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ومحاولاتهم تهجير الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، تمهيدًا للاستيلاء عليها وتوسيع المستوطنات.

وتتواصل هذه الاعتداءات بحماية قوات الاحتلال، التي توفر الغطاء للمستوطنين خلال هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين