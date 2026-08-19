فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فيلم وثائقي أمريكي يدحض مزاعم وجود أنفاق تحت مشافي غزة

"لجنة الأهالي" تحذر من تدهور أوضاع المعتقلين السياسيين في الجنيد

"إعلام الأسرى": قمع همجي للأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون

قصف أبو الظهور.. "إسرائيل" ترفض آلية منع التصعيد وتتهم تركيا بالتمركز العسكري

تصاعد انتحار جنود الاحتلال.. الضغط الميداني والمجازر تلاحق مرتكبيها

مطالبات أوروبية بعقوبات على بن غفير إثر تصريحاته المحرّضة ضد غزة

شهيد ومصاب في خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

لليوم الـ11.. مستوطنون يحاصرون 3 منازل في قصرة

"حماس" تطالب بتحرك دولي عاجل لمواجهة تداعيات حرب الإبادة على غزة

صرخة قصرة.. حين يبتلع جدار الصمت حقول الزيتون

لليوم الـ11.. مستوطنون يحاصرون 3 منازل في قصرة

19 اغسطس 2026 . الساعة 11:11 بتوقيت القدس
...
حصار منازل في قصرة يتواصل لليوم الـ11 بحماية الاحتلال

تواصل مجموعة من المستوطنين، اليوم الأربعاء، حصار عدد من منازل المواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس، لليوم الحادي عشر على التوالي، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ويحاصر المستوطنون ثلاثة منازل فلسطينية في منطقة رأس العين بالبلدة، في محاولة للاستيلاء عليها وفرض أمر واقع في المنطقة، وسط منع العائلات من الدخول إلى منازلها أو الخروج منها، بالتزامن مع إعلان المنطقة عسكرية مغلقة.

وتواجه العائلات المحاصرة ظروفًا إنسانية صعبة، في ظل نقص المياه، بعدما منع المستوطنون وصولها إلى المنازل، إلى جانب إغلاق الطرق المؤدية إليها.

ويأتي حصار المنازل في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ومحاولاتهم تهجير الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، تمهيدًا للاستيلاء عليها وتوسيع المستوطنات.

وتتواصل هذه الاعتداءات بحماية قوات الاحتلال، التي توفر الغطاء للمستوطنين خلال هجماتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المستوطنون #الاحتلال #قرية قصرة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة