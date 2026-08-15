قبل صافرة البداية.. حاسوب عملاق يتوقع بطل البريميرليغ

رغم أن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لم تبدأ بعد، فإن توقعات الموسم الجديد بدأت تتشكل مبكرا، بعدما أشار الحاسوب العملاق لشركة "أوبتا" إلى ترشيحاته للموسم 2026-2027، استنادا إلى 10 آلاف محاكاة معتمدا على بيانات وإحصاءات الفرق.

أرسنال المرشح الأول للحفاظ على اللقب

يرى حاسوب أوبتا أن أرسنال هو المرشح الأبرز للتتويج بالدوري للموسم الثاني على التوالي، بعدما منح الفريق 38% من فرص الفوز باللقب.

ويأمل ميكيل أرتيتا في قيادة أرسنال إلى أول احتفاظ باللقب منذ موسم 1934-1935، مستفيدًا من الاستقرار النسبي مقارنة بمنافسيه، في ظل تغيير المدربين في مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي.

ويستند ترشيح أرسنال إلى قوة دفاعه اللافتة في الموسم الماضي، إذ استقبل 27 هدفا فقط، بينما بلغ متوسط الأهداف المتوقعة ضده 0.74 هدف في المباراة، وهو رابع أفضل معدل منذ بدء تسجيل هذه البيانات في موسم 2012-2013.

لكن إصابة ويليام ساليبا في كأس العالم تمثل مصدر قلق، إذ تنخفض نسبة فوز أرسنال في الدوري من 68.7% إلى 47.6% عندما يغيب المدافع الفرنسي منذ ظهوره الأول مع الفريق عام 2022.

مانشستر سيتي أقرب المطاردين

حل مانشستر سيتي ثانيا في توقعات أوبتا بنسبة 20.5% للفوز باللقب، رغم رحيل بيب غوارديولا وتولي إنزو ماريسكا المسؤولية.

ويعتمد سيتي على تشكيلة قوية يقودها إيرلينغ هالاند، الذي يملك فرصة لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالحذاء الذهبي للدوري، بينما تعزز الفريق بضم إليوت أندرسون مقابل 116 مليون جنيه إسترليني (نحو 145 مليون دولار).

أما ليفربول فجاء ثالثا بنسبة 9.2%، فيما حل مانشستر يونايتد رابعا بنسبة 6.2%.

ويحظى مانشستر يونايتد بترشيحات أفضل بكثير من الموسم الماضي، بعدما جمع 39 نقطة في آخر 17 مباراة عقب عودة مايكل كاريك إلى قيادة الفريق، وهو أعلى رصيد لأي فريق في الدوري خلال تلك الفترة.

وجاء أستون فيلا خامسا بنسبة 4.8%، ثم تشيلسي بـ4.1% وتوتنهام بـ2.9%.

ويبدو تشيلسي وتوتنهام من أبرز المرشحين لخلط أوراق المنافسة، خصوصًا مع غيابهما عن المشاركات الأوروبية، مما يمنحهما مساحة أكبر للتركيز على الدوري.

كما يحتفظ نيوكاسل بفرصة قوية للمنافسة على المراكز الأولى رغم رحيل المدرب إيدي هاو وعدد من أبرز لاعبيه، في وقت يراهن فيه النادي على المدرب ماتياس يايسله.

هال سيتي المرشح الأبرز للهبوط

في المقابل، يتوقع حاسوب أوبتا معركة شرسة في قاع الجدول، لكنه وضع هال سيتي في صدارة المرشحين للهبوط بنسبة 38.7%.

وجاء إيبسويتش تاون ثانيا بنسبة 31.2%، وكوفنتري سيتي ثالثا بـ27.9%، فيما بلغت احتمالات هبوط سندرلاند 25.9%.

وتشير الأرقام إلى أن الفرق الصاعدة تواجه مهمة صعبة، خصوصًا أن هال امتلك في الموسم الماضي 53.1 نقطة متوقعة فقط، وهو رقم لم يتفوق فيه سوى على شيفيلد وينزداي، رغم نجاحه في الوصول إلى الأدوار الفاصلة والصعود إلى الدوري الممتاز.

كما منح أوبتا فولهام وليدز نسبة 23.4% للهبوط، مقابل 20% لكريستال بالاس و18.1% لنوتنغهام فورست.

المصدر / وكالات