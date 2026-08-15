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شهيدان و14 إصابة في غزة خلال 48 ساعة

15 اغسطس 2026 . الساعة 12:57 بتوقيت القدس
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شهيدان و14 إصابة في غزة خلال 48 ساعة "صورة إرشيفية"

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن مستشفيات القطاع استقبلت شهيدين و14 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وأفادت بأن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت إلى 1,262 شهيدًا، إضافة إلى 4,168 إصابة، فيما بلغ عدد حالات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض 808.

وبلغت الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 73,391 شهيدًا و174,280 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الصحة #الشهداء #الحصيلة التراكمية

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