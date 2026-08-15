صحيفة تكشف.. كيف أربكت الضربات الإيرانية إمدادات البحرية الأميركية؟

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن هجومًا إيرانيًا استهدف قاعدة تابعة للبحرية الأميركية في البحرين بعد وقت قصير من اندلاع الحرب مع إيران أواخر فبراير/شباط، ألحق أضرارًا كبيرة بمنشآت القاعدة، بينها مركز لوجستي رئيسي.

وبحسب التقرير، دفعت الأضرار التي لحقت بالمنشأة البحرية الأميركية إلى نقل مركز الإمداد اللوجستي للبحرية في الشرق الأوسط إلى جزيرة دييغو غارسيا البريطانية في المحيط الهندي.

وتقع الجزيرة على مسافة تزيد على 3500 كيلومتر من منطقة انتشار حاملات الطائرات الأميركية المشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران، ما أدى إلى تعقيد خطوط الإمداد والدعم اللوجستي للقوات البحرية العاملة في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن هذا التغيير انعكس بصورة مباشرة على الظروف اللوجستية والنفسية لأكثر من 5 آلاف بحار ومقاتل على متن حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن"، التي شاركت في العمليات العسكرية ضد إيران.

ويبرز نقل المركز اللوجستي، وفق التقرير، حجم التداعيات التي خلفها استهداف المنشآت الأميركية في البحرين، وما ترتب عليه من إعادة ترتيب لشبكة الإمداد والدعم للقوات الأميركية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط والمحيط الهندي.

المصدر / فلسطين أون لاين