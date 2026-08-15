إصابة طفلة برصاص الاحتلال ونسف منازل في خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار بغزة

أصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، جنوبي مدينة غزة، بالتزامن مع تواصل القصف وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل والمنشآت السكنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن طفلة أصيبت برصاص قوات الاحتلال في منطقة عسقولة جنوبي مدينة غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال، المناطق الشرقية لمدينة غزة، ولا سيما حي الزيتون،

كما نسفت قوات الاحتلال عددًا من المنازل والمنشآت السكنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وأطلقت آلياتها العسكرية نيرانًا مكثفة باتجاه المناطق الشرقية لمخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي جنوب القطاع، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نسفت عددًا من المنازل والبنايات السكنية في مدينة رفح.

وفي خان يونس، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية، بالتزامن مع إطلاق نار استهدف المناطق الجنوبية الغربية من المدينة.

وفي وسط القطاع، أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار تجاه المناطق الشمالية لمخيم البريج، مستهدفة منازل وخيام المواطنين.

وتوصل قوات الاحتلال خرق اتفاقية وقف اطلاق النار في قطاع غزة؛ والتي وُقعت يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية.

وترتكب "إسرائيل" الخروقات في قطاع غزة، خلافًا لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 31 تموز/ يوليو 2026، حول التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع في المرحلة الثانية من "خارطة الطريق".

المصدر / فلسطين أون لاين