الأوقاف بغزة تحذر من فرض واقع تهويدي على المسجد الإبراهيمي

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين والزوار، بحجة الأعياد اليهودية، يمثل انتهاكًا لحرية العبادة واعتداءً على المقدسات الإسلامية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن إغلاق المسجد يهدف إلى تأمين اقتحامات المستوطنين، بالتزامن مع مداهمة قوات الاحتلال منازل المواطنين في مدينة الخليل.

وحذرت من سياسة الاحتلال الهادفة إلى طمس الهوية الإسلامية والعربية لمدينة الخليل، وفرض واقع تهويدي على المسجد الإبراهيمي.

ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان حرية العبادة والوصول إلى المقدسات.

وأكدت أن المسجد الإبراهيمي سيبقى رمزًا إسلاميًا وتاريخيًا، رغم محاولات الاحتلال فرض واقع جديد عليه.