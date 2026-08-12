73,388 شهيدًا و174,259 إصابة منذ بدء الإبادة في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدا جرى انتشاله وإصابتين، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الأسبوعي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر بلغت 1,259 شهيدا، إلى جانب 4,148 إصابة و808 حالات انتشال.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,388 شهيدا و174,259 إصابة.

وتواصل القوات الإسرائيلية، لليوم الـ307 على التوالي، خرق اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات وعرقلة جهود الإعمار، وسط تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتأتي هذه الخروقات في وقت لم يبدأ فيه الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 31 تموز/يوليو التوصل إلى "اتفاق جديد" للشروع فيها، بينما تتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع نتيجة استمرار القيود على الإغاثة وإعادة الإعمار.

ويستمر العمل باتفاق إنهاء الحرب الذي وقع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية، برعاية عربية وأميركية، وسط استمرار "إسرائيل" بخرقه وتصاعد المخاطر التي تهدد المدنيين والنازحين.

المصدر / فلسطين أون لاين