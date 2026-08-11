فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إعلان مهم من "الأونروا" للطلاب

حكم صومالي يقترب من كتابة التاريخ في السوبر الأوروبي.. ما حكايته؟

استعدادًا للانتخابات.. حماس تدعو للتسجيل في السجل الانتخابي

الخارجية القطرية: حماس أحرزت تقدمًا والاحتلال يماطل في تنفيذ الاتفاق

نجل بايدن يصف نتنياهو بـ"تجسيد الشر".. ويرفض اعتبار وصفه معاديًا للسامية

1,259 شهيداً ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ اتفاق وقف إطلاق النار

محكمة سورية تقضي بإعدام بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب

عسكريون لترامب: السيطرة على هرمز بالقوة مكلفة ولا تضمن النصر

الاحتلال يجدد إبعاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية عن الأقصى لمدة 6 أشهر

وقفة جماهيرية رفضًا لتقليص المؤسسات الأممية برامجها الإغاثية وسط القطاع

استطلاع: تراجع ائتلاف نتنياهو وتقدم آيزنكوت والمعارضة

11 اغسطس 2026 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
...
غادي آيزنكوت و بنيامين نتنياهو

أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة "12" العبرية، استمرار تراجع الائتلاف الحكومي بزعامة بنيامين نتنياهو، مقابل تقدم أحزاب المعارضة، في وقت برز فيه رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بوصفه صاحب الحزب الأكبر من حيث عدد المقاعد في الكنيست.

وبحسب نتائج الاستطلاع، من المتوقع أن تعزز الكتلة التي يقودها آيزنكوت قوتها بأربعة مقاعد إضافية، إلا أنها ستبقى بحاجة إلى دعم الأحزاب العربية لتتمكن من تشكيل حكومة، في ظل عدم امتلاكها أغلبية مستقلة.

وأظهر الاستطلاع أن أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي ستحصل مجتمعة على 50 مقعدًا فقط، مقابل 70 مقعدًا لكتلة المعارضة، من بينها 60 مقعدًا للأحزاب المعارضة و10 مقاعد للأحزاب العربية.

وتحتاج أي كتلة إلى 61 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست لتشكيل حكومة، ما يعني أن نتائج الاستطلاع، في حال انعكست على صناديق الاقتراع، لن تمنح أي طرف أغلبية واضحة بمفرده.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نتنياهو #المعارضة #آيزنكوت

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة