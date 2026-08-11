استطلاع: تراجع ائتلاف نتنياهو وتقدم آيزنكوت والمعارضة

أظهر استطلاع للرأي نشرته القناة "12" العبرية، استمرار تراجع الائتلاف الحكومي بزعامة بنيامين نتنياهو، مقابل تقدم أحزاب المعارضة، في وقت برز فيه رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت بوصفه صاحب الحزب الأكبر من حيث عدد المقاعد في الكنيست.

وبحسب نتائج الاستطلاع، من المتوقع أن تعزز الكتلة التي يقودها آيزنكوت قوتها بأربعة مقاعد إضافية، إلا أنها ستبقى بحاجة إلى دعم الأحزاب العربية لتتمكن من تشكيل حكومة، في ظل عدم امتلاكها أغلبية مستقلة.

وأظهر الاستطلاع أن أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي ستحصل مجتمعة على 50 مقعدًا فقط، مقابل 70 مقعدًا لكتلة المعارضة، من بينها 60 مقعدًا للأحزاب المعارضة و10 مقاعد للأحزاب العربية.

وتحتاج أي كتلة إلى 61 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في الكنيست لتشكيل حكومة، ما يعني أن نتائج الاستطلاع، في حال انعكست على صناديق الاقتراع، لن تمنح أي طرف أغلبية واضحة بمفرده.

المصدر / فلسطين أون لاين