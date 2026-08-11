موجة اعتداءات استيطانية جديدة في الضفة

واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بالتزامن مع إقامة بؤر استيطانية جديدة وتجريف أراضٍ وسرقة ممتلكات.

وفي قرية المغير شمال شرق رام الله، أصيب عدد من المواطنين جراء هجوم المستوطنين المتواصل على القرية، فيما هاجم مستوطنون محيط منازل المواطنين في منطقتي العقبة والسهل الشرقي.

واقتحم مستوطنون خربة الخرابة شرق بلدة السموع جنوب الخليل، واستفزوا الأهالي، فيما اعتدى آخرون على المواطنين في تجمع عائلة الكعابنة شرق قرية الطيبة شرق رام الله، واقتحموا منزل المواطن نايف الكعابنة.

وفي محيط مستوطنة "كاديم" المقامة شرق مدينة جنين، سرق مستوطنون محتويات منزل أحد المواطنين، كما اقتحموا أراضي قرية ميثلون جنوب جنين، بينما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين قرب مدخل عرابة (القوسات).

وفي محافظة نابلس، جرف مستوطنون أراضي المواطنين في منطقة الكعيمة شرق قرية سالم، كما نصبوا خيامًا جديدة قبالة أحد المنازل في منطقة "رأس العين" ببلدة قصرة جنوب نابلس.

وبمساعدة جيش الاحتلال، يواصل مستوطنون حصار منزل عائلة فلسطينية في ضواحي قرية قصرة، منذ أكثر من يوم، ويمنعون أفراد العائلة من دخول المنزل أو الخروج منه.

وفي الأغوار الشمالية، تعمد مستوطنون إهدار مياه الفلسطينيين وسكبها على الأرض من خزاناتهم في تجمع عين الحلوة.

وكما أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في قرية ترمسعيا شمال رام الله، وجرفوا أراضي المواطنين في منطقتي الخلة ووادي عمار في البلدة، فيما أقام آخرون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية المزرعة الشرقية بمحافظة رام الله.

وفي شمال القدس المحتلة، سرق مستوطنون حمارًا من تجمع معازي جبع، بالقرب من بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.

وتتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وتتنوع بين مهاجمة المواطنين ومركباتهم، واقتحام المنازل والأراضي، وسرقة الممتلكات، وتجريف الأراضي، وإقامة البؤر الاستيطانية.

المصدر / فلسطين أون لاين